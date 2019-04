Granja e Região do Vale do Jaguaribe registram as maiores chuvas nas últimas 24 horas

A cidade de Granja e Região do Vale do Jaguaribe registraram as maiores chuvas entre as 7h da quinta-feira (28) e as 7h desta sexta-feira (29). Os dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) foram divulgados às 8h40 desta sexta-feira (29).

No município de Granja, as precipatações foram de 95 milímetros e, na Região do Jaguaribe, os destaques foram Jaguaruana e Russas, com 80 e 75 milímetros, respectivamente.

Outras três cidades apresentaram índices maiores que 50 milímetros: Moraújo (62 mm), Jaguaretama (55 mm), Guaiúba (53 mm), Cariús (52 mm).

Previsão

A previsão para esta sexta-feira é de eventos com chuvas em todas as regiões do Estado. Para o sábado (30), da madrugada até a manhã, a expectativa é de nebulosidade variável com eventos de chuva. No período da tarde e noite, o céu deverá estar parcialmente nublado.

Veja lista com os 10 maiores postos por dia

1- Granja (Posto Pessoa Ante): 95 mm

2- Jaguaruana (Posto Giqui): 80 mm

3- Russas (Posto Peixe): 75 mm

4- Moraújo (Posto Moraújo): 62 mm

5- Jaguaretama (Posto Jaguaretama): 55 mm

6- Guaiúba (Posto Guaiúba): 53 mm

7- Cariús (Posto Angico): 52 mm

8- Cariús (Posto São Sebastião): 47 mm

9- Morada Nova (Posto Aruaru): 46 mm

10- Icapuí (Posto Peixe Gordo): 45 mm