Funceme registra chuvas em mais de 80 cidades do Ceará entre sábado e domingo

Mais de 80 municípios registraram chuvas no Ceará entre as 7h deste sábado (15) e as 7h deste domingo (16), de acordo com o balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A cidade que obteve maior volume em 24 horas foi Quixeré, no Vale do Jaguaribe, com 135 milímetros. Choveu também nos municípos de Morada Nova (88 milímetros), Russas (82 milímetros) e Boa Viagem (80 milímetros).

As chuvas também atingiram a Região Metropolitana. Fortaleza foi a cidade que mais recebeu precipitações com 44 milímetros, no Posto Pluviométrico de Messejana.

Previsão para os próximos dias

Domingo (16):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na região Jaguaribana. Nas demais regiões, eventos de chuva.

Segunda-feira (17):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com evento de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Cariri. Nas demais regiões, chuva isolada.

Terça-feira (18):

Nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões.

10 maiores chuvas por posto no dia, conforme balano extraído às 10h10:

Quixeré (Posto: Lagoinha) : 135.0 mm Quixeré (Posto: Quixere) : 91.2 mm Morada Nova (Posto: Boa Agua) : 88.0 mm Russas (Posto: Capim Grosso) : 82.0 mm Russas (Posto: Sitio Timbauba Macore) : 80.6 mm Boa Viagem (Posto: Ibuacu) : 80.0 mm Saboeiro (Posto: Saboeiro) : 60.0 mm Granja (Posto: Pessoa Anta) : 60.0 mm Pedra Branca (Posto: Mineirolandia) : 60.0 mm Iguatu (Posto: Bau) : 58.0 mm

Situação dos açudes

Os maiores açudes do Ceará, no entanto, seguem em situação crítica. O Castanhão, principal reservatório a abastecer a Grande Fortaleza, tem apenas 2,45% da capacidade máxima. Já o Orós, segundo maior açude do estado, tem 4,78% do volume máximo.