Funceme registra chuvas em mais de 100 cidades do Ceará entre domingo e segunda

Mais de 100 municípios registraram chuvas no Ceará entre as 7h deste domingo (9) e as 7h desta segunda (10), de acordo com o balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As maiores precipitações do período foram em Marco (46,2 milímetros), Granja (45 milímetros), Quiterianópolis (36 milímetros), Solonópole (36 milímetros), Amontada (36 milímetros), Acaraú (32 milímetros) e Forquilha (29,5 milímetros).

Em Fortaleza, a Funceme contabilizou apenas 7,4 milímetros no posto de Messejana.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Marco (Posto: Panacui) : 46.2 mm Granja (Posto: Sambaiba) : 45.0 mm Amontada (Posto: Barra Das Moitas) : 36.0 mm Solonópole (Posto: Acude Tigre) : 36.0 mm Quiterianópolis (Posto: Cruz) : 36.0 mm Tarrafas (Posto: Tarrafas) : 35.0 mm Itapipoca (Posto: Itapipoca) : 34.6 mm Acaraú (Posto: Acarau) : 32.0 mm Ubajara (Posto: Ubajara) : 30.8 mm Forquilha (Posto: Ac. Forquilha) : 29.6 mm

Nuvens com chuva no Norte do Estado

Segundo o órgão, essas chuvas ocorrem porque existem nuvens de precipitações no Norte do Ceará. Essa nebulosidade está associada à formação de áreas de instabilidade que se formam sobre o oceano e se deslocam em direção ao continente.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o principal sistema indutor de chuva. A ZCIT são nuvens que circulam a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul.

Previsão para os próximos dias

A previsão da Funceme para segunda-feira é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva nos litorais Norte e Pecém, na Ibiapaba e no sul. Nas demais regiões, chuva isolada.

Para terça-feira (11), a expectativa é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba e no sul. Há possibilidade de chuva nos litorais Pecém e Fortaleza e no Maciço de Baturité.

Para quarta-feira (12), a previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba e no sul. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.