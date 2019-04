Funceme registra chuvas em mais de 100 cidades do Ceará em 24 horas

Pelo menos 106 municípios registraram chuvas no Ceará entre as 7h deste domingo (31) e as 7h desta segunda (1º). De acordo com o balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) as maiores precipitações do intervalo foram em Camocim (140 mm), Chaval (135 mm) e Coreaú (126 mm). Nove cidades registraram mais de 100 milímetros de chuva.

Segundo a previsão do tempo atualizada da Funceme, a manhã desta segunda-feira (1°) e os dois próximos dias deverão ter eventos de chuva em todo o Estado.

10 maiores chuvas por posto no dia*:

Camocim (Posto: Camocim) : 140.0 mm Chaval (Posto: Chaval) : 135.0 mm Coreaú (Posto: Sitio Urubu) : 126.0 mm Amontada (Posto: Icarai De Amontada) : 120.0 mm Camocim (Posto: Guriu) : 116.1 mm Itarema (Posto: Itarema) : 114.0 mm Santa Quitéria (Posto: Lizie) : 108.3 mm Itapipoca (Posto: Arapari) : 104.0 mm Bela Cruz (Posto: Prata) : 104.0 mm Granja (Posto: Tiaia De Baixo) : 101.0 mm

* 174 postos com chuva de 188 informados

Fenômenos climáticos

Conforme análise de imagem de satélite, há nebulosidade sobre todo o território cearense, principalmente no norte do estado. O cenário se dá pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que está próximo à costa. Além disso, entre os estados de Piauí, Pernambuco e Bahia há a presença de um Cavado de Altos Níveis (CAN). Esses sistemas estão contribuindo para a ocorrência de precipitações em todo o Ceará.

Para segunda e esta terça-feira (2), a indicação é de céu nublado com eventos de chuva em todas as macrorregiões, isto é, as precipitações devem atingir mais de 50% da área sob previsão. Já para quarta-feira (3), deve haver nebulosidade variável, seguida de eventos de chuva.