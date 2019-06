Funceme registra chuvas em apenas nove municípios na últimas 24 horas

Ceará registrou chuvas em apenas nove cidades entre as 7h de sábado (15) e as 7h deste domingo (16), de acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 10h35.

A maior precipitação ocorreu em Fortaleza com 20 milímetros registrados no Posto Pluviométrico do Pici.

Em seguida aparece o município de Paracuru, no Litoral Oeste, com 20 milímetros. Choveu também em São Gonçalo do Amarante com 20 milímetros, Aquiraz (17 milímetros), Mombaça (14,1 milímetros) e Mombaça (14,1 milímetros).

10 maiores chuvas por posto no dia:

(15 postos com chuva de 35 informados)

Fortaleza (Posto: Pici) : 20.0 mm Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 20.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Santo Amaro) : 20.0 mm Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes) : 17.0 mm Mombaça (Posto: Boa Vista) : 14.1 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sede) : 11.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sao Goncalo Do Amarante) : 10.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Cagado) : 10.0 mm Pedra Branca (Posto: Capitao Mor) : 6.2 mm Pedra Branca (Posto: Mineirolandia) : 4.0 mm

Previsão para domingo (16):

Nebulosidade variável com chuva isolada no Maciço de Baturité, Vale do Jaguaribe e no Sertão Central. Nas demais regiões, nebulosidade variável.

Previsão para segunda-feira (17):

Nebulosidade variável com eventos de chuva no Maciço de Baturité, Vale do Jaguaribe e no Sertão Central. No litoral há possibilidade de chuva. Nas demais regiões, nebulosidade variável

Previsão para terça-feira (18):