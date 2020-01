Funceme registra chuva em mais de 50 municípios; maior acumulado foi em São Gonçalo do Amarante

Entre 7h de terça-feira (28) e 7h desta quarta-feira (29), choveu em pelo menos 51 cidades do Ceará, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza, registrou o maior volume no período analisado: 46 mm. Completam o ranking de maiores chuvas do dia: Itapipoca (45,2 mm); Beberibe (32 mm) e Ocara (29 mm).

Apesar de São Gonçalo do Amarante, cidade localizada, na Região Metropolitana ter registrado maior volume de chuva, municípios localizados nas regiões Sertão Central e Sertão dos Inhamuns, como também no Cariri, foram os que mais receberam precipitações entre a terça e quarta.

No Sertão dos Inhamuns choveu em 14 cidades monitoradas pela Funceme. A maior precipitação ocorreu em Quixeramobim (20 milímetros). Em seguida Tamboril (15 milímetros) e Potengi (14 milímetros).

Já na Região do Cariri as maiores chuvas foram computadas em Milagres (21,1 milímetros) e Jardim (20 milímetros).

10 maiores chuvas por Municípios no dia:

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Cagado) : 46.0 mm Itapipoca (Posto: Praia Da Baleia) : 45.2 mm Beberibe (Posto: Boqueirao Do Cesario) : 32.0 mm Ocara (Posto: Acude Batente) : 29.0 mm Eusébio (Posto: Eusebio) : 25.0 mm Cariús (Posto: Carius) : 24.0 mm Milagres (Posto: Milagres) : 21.1 mm Quixeramobim (Posto: Encantado) : 20.0 mm Jardim (Posto: Sitio Bonsucesso) : 20.0 mm Assaré (Posto: Aratama) : 16.0 mm

Expectativa para os próximos dias

De acordo com a Funceme, o Ceará segue com previsão de chuvas em todas as macrorregiões nesta quinta-feira (29). Há uma expectativa de redução dos acumulados, mas o Ceará ainda seguirá com chances de chuva, principalmente na Ibiapaba e no Litoral Norte. Há possibilidade de chuva nas demais regiões.

Ainda segundo a Funceme, as chuvas ocorrem por causa da influência das Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), principalmente. Este sistema meteorológico tem parte de sua extensão sobre o sul do Nordeste brasileiro.