Funceme prevê chuvas isoladas nas regiões Central e Norte do Ceará no último fim de semana de maio

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê para o último fim de semana de maio, chuvas isoladas, principalmente, nas regiões Central e Norte do Ceará.

Segundo o órgão, a presença de nuvens sobre o território do Ceará, indica nebulosidade variável com chuvas isoladas na faixa litorânea. Há ainda chance de chuva no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Sertão Central e Inhamuns.

Chuvas para sábado e domingo

Para o sábado (25), a Funceme prevê condições semelhantes com nebulosidade variável com chuva isolada no Litoral, no Maciço de Baturité, na Região da Ibiapaba e no Vale do Jaguaribe.



Já para o domingo (26), previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva nas regiões Central e Norte e, no também no Sul, possibilidade de precipitações. A Funceme explica que, existe uma tendência que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) fique mais perto da costa Norte do Nordeste, o que pode provocar precipitações. A Zona de Convergência é o principal sistema indutor de chuva no Ceará, no período de fevereiro a maio. “Caso este cenário indicado aconteça, o Ceará pode receber melhores chuvas sobre o litoral e áreas do centro-norte do estado”, comenta Raul Fritz, meteorologista da Funceme.

Chuvas em mais de 30 municípios

O Ceará registrou no intervalo entre as 7h desta quinta-feira (23) e as 7h desta sexta-feira (24), chuvas em apenas 31 municípios.

As maiores precipitações aconteceram em Groaíras (26, mm), Granja (23 mm) e Umari (21,6 mm).



10 maiores chuvas por posto no dia:

(41 postos com chuva de 69 informados)