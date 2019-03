Fortim tem maior chuva do Ceará nesta terça-feira

O balanço da Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã desta terça-feira (5), apontou que entre o início de terça-feira e 7h desta quarta-feira, o município de Fortim, no Litoral Leste do Estado, registrou os maiores números de chuva no Ceará. De acordo com o boletim foram 52 milímetros.

Tais precipitações estão associadas à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte da região Nordeste, assim como a borda norte do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). Este último, apesar de colaborar para chuvas no centro-norte, não está favorecendo ao sul, devido à posição do seu centro, área que inibe a formação e o crescimento das nuvens.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Fortim (Posto: Fortim) : 52.0 mm Icapuí (Posto: Barrinha) : 51.8 mm Caririaçu (Posto: Vila Feitosa) : 46.0 mm Granjeiro (Posto: Cana Brava Dos Ferreiras) : 41.4 mm Crateús (Posto: Ibiapaba) : 38.0 mm Hidrolândia (Posto: Hidrolandia) : 35.0 mm Ipu (Posto: Flores) : 34.0 mm Ipueiras (Posto: Ipueiras) : 34.0 mm Viçosa Do Ceará (Posto: Vicosa Do Ceara) : 32.6 mm Aurora (Posto: Aurora) : 31.0 mm

Previsão para os próximos dias

A previsão da Funceme para esta terça-feira é de chuvas isoladas no litoral, na Ibiapaba e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva. Para quarta, nebulosidade variável com chuvas isoladas no centro-norte do estado. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva. E para quinta-feira, eventos de chuva no centro-norte do estado. Nas demais regiões cearenses, há possibilidade de chuva.