Fortes chuvas causam deslizamento de terra em rodovia que dá acesso a Guaramiranga

Na madrugada desta sexta-feira (24), ocorreu um deslizamento de terra na CE-253, entre as cidades de Caridade e Guaramiranga, na ladeira da Pendenga. O problema decorre das chuvas intensas que atingiram a região do Maciço do Baturité.

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), já há equipe de operários trabalhando no local, que está obstruído por pedras e pedaços de árvores. A previsão é que até o próximo domingo (26) o serviço seja concluído e a rodovia liberada.

Apesar de o acesso não ser o mais usado para se chegar à Guaramiranga, a via tem tráfego importante para quem segue à serra pelo município de Caridade.

Recorrente

No início de abril de 2019, fortes chuvas que banharam a região serrana de Baturité, também causaram um deslizamento de encosta na CE-253, a altura da Ladeira da Pendenga, em Guaramiranga. Naquela data, o tráfego ficou obstruído por várias horas entre Guaramiranga e Caridade, no acesso à rodovia BR-020.