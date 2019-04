Fortes chuvas atingem o Sertão Central e Cariri; Lavras da Mangabeira (181 mm) tem o maior índice

Choveu forte em diversas cidades cearenses nas últimas 24 horas. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre as 7 horas de ontem e 7 horas deste domingo, 124 dos 184 municípios do Estado foram banhados pelas chuvas.

Em Lavras da Mangabeira, na região do Cariri, choveu 181 milímetros. Foi o maior índice pluviométrico registrado no intervalo acima mencionado.

Rio Salgado tem a maior cheia do ano

As regiões do Sertão Central e Cariri foram as mais beneficiadas com as precipitações. Além de Lavras, choveu forte em Cariús (147 mm); Aurora (136 mm) e Várzea Alegre (135 mm).

10 maiores chuvas por posto no dia:

1- Lavras Da Mangabeira (Posto: Iborepi) : 181.0 mm

2- Cariús (Posto: Angico) : 147.0 mm

3- Aurora (Posto: Santa Vitória ) : 136.0 mm

4- Várzea Alegre (Posto: Boa Vista) : 135.0 mm

5 - Coreaú (Posto: Ubauna) : 118.0 mm

6 - Quiterianópolis (Posto: Cruz) : 114.0 mm

7 - Várzea Alegre (Posto: Varzea Alegre) : 112.6 mm

8 - Lavras Da Mangabeira (Posto: Mangabeira) : 109.0 mm

9 - Granjeiro (Posto: Novo Grangeiro) : 105.0 mm

10 - Lavras Da Mangabeira (Posto: Quitaius) : 101.0 mm