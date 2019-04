Força-tarefa limpa sangradouro do açude Pilões, em Morrinhos, para evitar rompimento

Começou nesta sexta-feira (5) o trabalho de limpeza do sangradouro do açude Pilões, no município de Morrinhos, Região Norte do Ceará.

A ação tenta dar vazão à água da barragem, que está sangrando, e diminuir a tensão na parede do açude. A barreira vem apresentando problemas estruturais após o aumento do volume por causas das chuvas e evitar o risco de rompimento.

A Defesa Civil estuda colocar milhares de sacos de barro para auxiliar na contenção e dar mais segurança às comunidades de Santana do Acaraú, município vizinho, que temem o rompimento da estrutura e a inundação da região localizada geograficamente abaixo da barragem.

As últimas duas grandes cheias na região, que levaram o açude Pilões a ultrapassar sua capacidade máxima, aconteceram nos anos de 2004 e 2009.

Dez anos depois, com a nova sangria, a abertura permite que as águas sigam seu curso natural. Vão chegar ao riacho Mucambo, já no município de Santana do Acaraú, e seguir para o açude mutambeira. Depois, chegam ao principal manancial da região, o rio Acaraú.

Obras

Uma força-tarefa foi montada para a operação envolvendo a Defesa Civil do Estado e a Cogerh, que diagnosticaram o risco, e as prefeituras do município de Morrinhos, onde a barragem está localizada e de Santana do Acaraú, onde há comunidades que podem ser prejudicados em caso de rompimento. Todo maquinário foi trazido de Morrinhos.

Se por um lado, a limpeza do sangradouro já está encaminhada, por outro, a fragilidade da parede de terra continua. O Pilões é um açude particular que tem 81 anos.

A parede possuia 6 metros e, por causa da erosão, está com apenas um metro, no topo. A estimativa da Defesa Civil é que o desgaste já chegue a 80%.