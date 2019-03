Foliões de Várzea Alegre se concentram na Praça da Bandeira

Uma multidão de foliõe se reuniu na Praça da Bandeira, no município de Várzea Alegre, para dar início às comemorações do carnaval na tarde deste sábado (2).

No local da concentração dos blocos na cidade do Cariri, o público chegou cedo e caprichando na fantasia.

A estudante Paula Malheiros se vestiu de Mulher-Maravilha Honório Barbosa

A estudante Paula Malheiros, por exemplo, é uma grande fã da Mulher-Maravilha, por isso a escolha pela fantasia da heroína.

Luís Fernando, agente administrado, está trabalhando de garçom na festa e vestiu uma saia e um turbante Wandenberg Belém

O agente administrativo Luís Fernando aproveitou a movimentação na cidade para trabalhar como garçom na festa. Ele acabou improvisando uma saia e um turbante para entrar no clima da folia e ainda chamar a atenção dos consumidores.

A estudante Natália Helen Ferreira escolheu se vestir de socorrista Honório Barbosa

A estudante Natália Helen Ferreira escolheu se vestir de socorrista, já deixando claro como vai salvar quem estiver precisando na festa. "Vou socorrer com respiração boca a boca", brinca.

Programação

O carnaval em Várzea Alegre vai contar com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, Lucas Egberton Felipe da Silva e a coroação da Rainha do Carnaval, Sara Brasileiro da Costa. Em seguida, o Parque Cívico São Raimundo recebe os shows de Jonas Esticado, Wawa Pinheiro e Irmãos da Farra, com entrada custando R$ 10.

Neste domingo (3), a escola de samba Unidos do Roçado de Dentro desfila às 18h. Às 22h, acontecem os shows gratuitos de Ricardo Ozcar, Açoite e Jammyl.

Segunda-feira (4), é a vez do bloco da Mocidade Independente de Sanharol, às 18h. O público ainda vai poder aproveitar os shows de Luan Estilizado, Os Nanas e Cristian Baião, com ingressos a R$ 10.

Terça-feira (5), ocorre o desfile da escola de samba Império Cadenciado, às 18h e shows do Real Elétrico, Pagodão 26 e Rafa Delegado às 22h, também com ingressos a R$ 10.