Parte da vegetação no entorno da Lagoa da Bastiana, área de proteção ambiental de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, foi atingida por incêndio na tarde desta quarta-feira (28). As chamas foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros, que permaneceu no local por cerca de uma hora.

Na região havia entulho e lixo acumulado. Não há confirmação do que causou o fogo.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, em média, são registradas cinco ocorrências de incêndio em vegetação no município em um dia.

Fogo atinge área de preservação ambiental em Iguatu Foto: Wandenberg Belém