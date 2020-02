Fevereiro tem maior número de açudes sangrando dos últimos 16 anos no Ceará

As chuvas das últimas semanas causaram boa recarga hídrica em diversos açudes cearenses monitorados pelo Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). O aporte possibilutou a sangria de oito reservatórios até a manhã desta segunda-feira (24) . Este índice é o maior, para o período, desde 2004. Em 24 de fevereiro daquele ano, o órgão contabilizava 72 açudes com 100% do volume.

Além das barragens em sangria, outros oito reservatórios estão na iminência de atingirem sua capacidade máxima. Os açudes estão com volume entre 90% e 99% da capacidade.

A alta, contudo, acontece em reservatórios pontuais. A maior parte dos reservatórios do Estado estão com volume abaixo dos 30%. Há, ainda, de acordo com a Cogerh, açudes secos e no volume morto. Atualmente, os 184 açudes monitorados pela Cogerh possuem 15,6% do aporte total.

Açudes atualmente sangrando: