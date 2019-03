Festa de aniversário dos 175 anos de Padre Cícero tem concurso de bolos em Juazeiro do Norte

Um concurso de bolos foi realizado na véspera do aniversário de 175 anos do nascimento de Padre Cícero em Juazeiro do Norte, no Ceará, na noite deste sábado (23).

Fiéis se reuniram no Largo do Socorro, em frente à Capela do Socorro, onde o corpo do padre está sepultado, para cantar os parabéns do padroeiro.

Além do bolo gigante com cerca de 100 metros de comprimento, fiéis capricham na criatividade e trazem os seus bolos decorados de casa para apresentar no concurso realizado sempre na noite do dia 23 de março.

A prefeitura premia os três melhores bolos. Este ano, oito chefes de cozinha participaram do júri que decide qual é bolo mais bonito da noite.

Romeiros capricham na criatividade na hora de decorar os bolos Foto: Lorena Tavares

Para Júnior Feitosa, secretário de Turismo e Romarias de Juazeiro, a festa é uma oportunidade para os romeiros demonstrarem sua fé no Padim. "As pessoas vêm de todas as regiões do Ceará e do Nordeste trazer a sua homenagem das mais variadas formas e enriquecer esta festa", disse.

O pernambucano João José dos Santos decorou o seu bolo em cima de uma miniatura de pau de arara Foto: Lorena Tavares

Uma dessas pessoas, foi o pernambucano João José dos Santos, que trouxe um bolo em cima de uma miniatura de pau de arara, carro usado para o transporte de romeiros.

Ele lembra que há 30 anos chegou na cidade em um caminhão pau de arara e por isso resolveu fazer a homenagem. " A tradição dos romeiros sempre foi vir para Juazeiro em cima desses caminhões, eu quis mostrar que isso não acabou", comenta.

Dona Neta Alves trouxe um bolo em agradecimento pela graça alcançada para a irma Ilma que conseguiu um novo emprego Foto:Lorena Tavares

Já Dona Neta Alves trouxe o bolo decorado para homenagear Padre Cícero como forma de agradecimento por uma graça alcançada para sua irmã que estava desempregada. "Eu fiz uma promessa para que minha irmã Ilma conseguisse trabalho, e dois meses depois da festa do ano passado ela estava trabalhando, graças à nossa fé", comemora.

Bolo decorado de Dona Ana, que faz aniversário no mesmo dia do 'Padim Ciço' Foto: Lorena Tavares

Dona Ana Alencar faz aniversário neste domingo (24), ela comemora o fato de ter nascido no mesmo dia do Padre Cícero. "Eu vim ano passado e vi as pessoas trazendo o bolo e amei, então neste ano trouxe o meu e as velinhas para meia noite comemorar junto com ele esse dia", se alegra.