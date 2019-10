Fenômeno 'brisa terrestre' provoca chuvas no litoral cearense

O fenômeno "brisa terrestre" provocou as precipitações dos últimos dias em alguns municípios do Ceará.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), brisa terrestre é um sistema indutor de chuvas que atua de forma local e se caracteriza como uma brisa que ocorre entre os períodos da noite e da manhã, movendo-se da terra para o mar.

Nebulosidade variável nos próximos dias

Ainda segundo a Funceme, para esta terça-feira (8) e quarta-feira (9), não há tendência de novas precipitações, sendo previsão de nebulosidade variável em todo o estado.

No balanço parcial da Funceme referente ao período entre as 7h deste domingo (6) e as 7h de segunda-feira, há indicação de registros de chuva em, pelo menos, seis municípios. Foram eles: Beberibe (4 mm), Itapiúna (3,2 mm), Eusébio (3 mm), Maranguape (2,2 mm), Horizonte (1,8 mm), Itaitinga (1,2 mm) e Redenção (1 mm).

7 maiores chuvas por posto no dia: