Federal do Cariri doa mais de 4 mil protetores faciais a unidades de saúde de 12 cidades

Um grupo formado por professores e técnicos da Universidade Federal do Cariri (UFCA) já doou, até esta quarta-feira (22), 4.336 protetores faciais para unidades de saúde de 12 municípios cearenses. Conhecidos como face shields, os equipamentos são utilizados por profissionais de saúde que atendem casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. As entregas começaram no último dia 8 de abril e seguem acontecendo.

Além de Juazeiro do Norte, que recebeu 1.990 protetores, e Fortaleza, com 1.000 equipamentos, outros municípios beneficiados foram Barbalha (185), Crato (261), Brejo Santo (200), Missão Velha (100), Caririaçu (100), Aurora (100), Barro (100), Solonópole (50), Jaguaretama (50) e Várzea Alegre (200). Esta semana, as cidades de Jati, Orós, Milagres, Irapuan Pinheiro e Juazeiro do Norte ainda receberão outras 900 máscaras, totalizando 5.236 máscaras, ao todo.

Produção

O material começou a ser produzido no início abril com apoio de doações de matéria-prima e de suporte técnico de parceiros, entre pessoas físicas, órgãos governamentais e empresas da região do Cariri. A produção pode chegar a 1.200 máscaras por dia. Apesar disso, a burocracia para conseguir matéria-prima e escassez dos recursos no mercado, fez a UFCA criou um Projeto de Extensão para receber doações de materiais ou de quantias em dinheiro para a compra da matéria-prima.

O projeto funciona junto à Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento de Pesquisas (Fastef), da Universidade Federal do Ceará (UFC), que realiza a compra dos materiais ou a destinação dos insumos doados.

Serviço

As instituições que estiverem precisando das máscaras podem enviar ofício à Reitoria da UFCA, informando a quantidade e a necessidade. Caso haja condições, o beneficiado pode contribuir com a confecção de mais máscaras disponibilizando materiais. A Universidade Federal do Cariri ressalta que é importante estimar corretamente a demanda. O interessado pode entrar em contato com o Comitê Interno de Enfrentamento à Covid-19 pelo e-mail: cieco19@ufca.edu.br.