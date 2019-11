Fatec prorroga inscrição para vestibular após invasão de hacker

A Faculdade de Tecnologia Centec (Fatec) prorrogaram o período de inscrições para o vestibular 2020.1 para o dia 5 de dezembro em Juazeiro do Norte e Quixeramobim. A prorrogação foi feita após os servidores com arquivos, backups, aplicações e banco de dados serem invadidos por um hacker.

Segundo nota do Centec, instituo que mantém a Fatec, todos os arquivos foram criptografados por um vírus chamado "Ransomwhere", que captura dados dos servidores cobrando resgate em bitcoins.

Ainda de acordo com o Centec, todos os candidatos que já haviam realizado o pagamento do boleto deverão encaminhar cópia do documento pago ou comprovante de pagamento para o email vestibular@centec.org.br ou para o WhatsApp de número (85) 99995-0641 e realizar a nova inscrição, sem custo, desde que fique comprovado o pagamento.

Todos os boletos gerados no período de 3/10 a 11/11, que não foram pagos, estão cancelados.

Vagas em cursos superiores

O vestibular está ofertando, ao todo, 270 vagas para cursos superiores de tecnologia gratuitos. Na Fatec Cariri, estão sendo ofertados os cursos de Tecnologia em Alimentos, Irrigação e Drenagem, Saneamento Ambiental e Manutenção Industrial, com as aulas no período integral. Já na Fatec Sertão Central, serão ofertados os cursos de Alimentos ou Gestão do Agronegócio, com aulas no turno da manhã.