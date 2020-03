Farmacêuticos fabricam álcool em gel e doam para instituições do Cariri

Forte aliado no combate ao novo coronavírus, o álcool em gel está cada vez mais escasso nas prateleiras de farmácias e supermercados. Foi pensando nesta alta demanda, que professores do curso de Farmácia de uma faculdade particular de Juazeiro do Norte, iniciaram a fabricação do produto para ser doado.

Ao todo, foram produzidos 80 litros do produto. O álcool em gel foi entregue no último sábado (28) a hospitais e instituições que assistem idosos e pessoas em situação de rua.

Moradores de 68 cidades do CE aguardam resultado de testes de coronavírus

Foram contemplados o Hospital Regional do Cariri; o Hospital Maternidade São Lucas; o Hospital Maternidade São Vicente; o Hospital Maternidade Santo Antônio; a Casa do Idoso; o Abrigo Nossa Senhora das Dores; o Albergue Sagrada Família; e a Unidade de Isolamento Social Vapt Vupt.

Toda a produção seguiu todos os protocolos de biossegurança. A iniciativa contou também com a parceria de uma empresa que fabrica sabão, que doou os frascos para embalagem do produto.

No Sul do Estado, até agora, foram confirmados dois casos da Covid-19, um em Juazeiro do Norte e outro em Mauriti. Atualmente, o Hospital Regional do Cariri (HRC), na terra do Padre Cícero, é referência para os casos mais graves da doença. Lá, atualmente há sete casos suspeitos internados e uma paciente já confirmada com o vírus.