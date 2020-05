Familiares devem receber informações diárias de pacientes internados em Madalena, orienta MP

O Ministério Público do Ceará (MPCE) emitiu recomendação, nesta quarta-feira (6), à Secretário de Saúde de Madalena para que forneça informações diárias aos familiares de pacientes com Covid-19, ou outra doença, internados no Hospital Municipal ou nas Unidades Básicas de Saúde localizados da cidade.

Segundo o Ministério Público, as informações devem ser repassadas diariamente, com comunicação “clara, objetiva e compreensível, preferencialmente por meio de Whatsapp, por ligação telefônica ou e-mail”, diz a nota. As informações também deverão poder ser acessadas pessoalmente através do Serviço Social das respectivas unidades.

Casos

Segundo Boletim Epidemiológico, o Município já registrou 11 casos confirmados de Covid-19 e dois óbitos. Pelo menos três pessoas já se recuperaram da doença na cidade.

A Prefeitura tem cinco dias úteis para encaminhar as providências adotadas. Em caso de descumprimento, o Ministério Público informou que “poderá tomar medidas judiciais cabíveis, podendo os gestores municipais responderem, inclusive, por ato de improbidade administrativa”.