Família cearense morta em acidente de Minas Gerais é sepultada em Alcântaras

A família cearense morta em acidente de trânsito de Minas Gerais foi sepultada em Alcântaras na tarde desta terça-feira (14). O carro, onde estavam cinco pessoas, colidiu com uma carreta no último sábado (11), na BR-040, no noroeste de Minas Gerais.

O veículo seguia do Rio de Janeiro para Brasília. De acordo com parentes, Francisco de Araújo Farias, 38 anos, que dirigia o carro, morava há um mês em Brasília e foi buscar a família no Rio de Janeiro, após conseguir uma vaga de emprego.

Além de Francisco, estavam no carro de passeio a esposa identificada como Maria Rita do Nascimento de Araújo, 29 anos, os dois filhos do casal, Orion Araújo, de 7 anos, Larissa do Nascimento, 5 anos, e Maria Aurilene de Araújo, 81 anos, avó de Maria Rita.

A mãe de Francisco relatou para a equipe do Sistema Verdes Mares que o filho estava muito feliz por ter conseguido a vaga de emprego. E disse também que o filho estava casado há 7 anos.

Sepultamento

O velório aconteceu durante a manhã desta terça-feira (14) na localidade de Ventura, na cidade de Alcântaras, e durante a tarde de terça-feira aconteceu o sepultamento. O acidente chamou a atenção de moradores da cidade e de municípios vizinhos que lotaram a igreja e o cemitério.

Acidente

De acordo com a concessionária Via 040, o veículo de passeio invadiu a contramão na rodovia e colidiu com uma carreta. Os ocupantes do carro morreram na hora.