Falta de conhecimento do projeto de construção do teleférico de Juazeiro do Norte é alvo de críticas

Moradores e organizações impactados com as obras do teleférico que ligará as estações Romeiros e a estátua do Padre Cícero, na colina do Horto, em Juazeiro do Norte, reclamam da falta de informações sobre o cronograma das obras. Embora o equipamento seja esperado com expectativas positivas, quem será diretamente impactado pelas mudanças alegam não possuir acesso ao projeto da obra.

A gestora da Fundação Salesiano, localizada na Colina do Horto, Francisca Maria de Santana, vê com otimismo a instalação do teleférico, mas reclama que o Governo do Estado não fornece mais detalhes sobre o assunto. “Tivemos algumas reuniões, mas, nós não temos conhecimento do projeto, como é que vai ficar todo o espaço, onde ele vai ficar até chegar à estátua”, informa a gestora.

Segundo a Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Ceará, somente após instalação da empresa responsável no local é que o cronograma de atuação é apresentado com mais detalhes, o que, segundo o órgão, deve acontecer até o final da semana que vem.

O equipamento faz parte de um convênio entre o Governo do Estado e o Município. Uma das bases deve ser erguida próximo ao Luzeiro do Nordeste, um outro equipamento turístico caririense, que fica próximo ao Centro de Apoio aos Romeiros, e a outra ficará no Horto.

Expectativas

Maria ressalta a importância de acesso ao projeto para decisão de questões ligadas à organização de eventos que acontecem no local. “Lá também tem comerciantes, o pessoal que solta fogos de artifício. A gente precisa fazer um remanejamento desse pessoal”, justifica. Ela diz, ainda, que solicitou o documento à Secretaria de Romaria e Turismo, mas não teve acesso.

O secretário de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte, Júnior Feitosa, diz também não ter o projeto. Ele acredita que o teleférico irá “aumentar o fluxo na Colina do Horto e, consequentemente, o fluxo de turistas”, além de gerar “um novo olhar” sobre a cidade, “atraindo visitantes, fortalecendo a economia, o turismo e a Romaria” de Juazeiro.

Figura popular no Município, Cícero José do Nascimento, que trabalha há mais de 20 anos como fotógrafo no Horto, diz que o Teleférico é “um bom jeito de trazer mais turismo ao município.” Cícero afirma que já ouviu falar muito na construção do equipamento e que as promessas se mantinham no papel, no entanto, mais otimista, acha “que agora sai”.

Esclarecimento

Em nota, a SOP informou que “o projeto foi apresentado à sociedade civil, à Secretaria do Turismo e Romaria e aos órgãos que concedem autorização para a obra, como a Autarquia do Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (Amaju), há um ano. Tanto que todas as licenças necessárias foram concedidas”.

Sobre a possibilidade de interferência na programação de atividades no Horto, a SPO diz que os ajustes de cronograma devem ser acordados entre o órgão, o consórcio responsável e a administradora do equipamento. Segundo a Superintendência, as definições surgem conforme o andamento da obra.

A Superintendência justifica que o projeto é uma etapa inicial que diz respeito ao que foi concebido, como área, capacidade, tipos de equipamentos e de operação. Já o cronograma está em outra instância, já que considera as características naturais, espaciais e de uso do local.

Obras

O investimento total é de 77 milhões de reais. Parte desse valor será utilizado em indenizações de desapropriações de áreas que serão atingidas pela obra. O equipamento será fabricado por uma empresa austríaca e percorrerá cerca de 2 km, com uma altura de 504 metros. O Teleférico terá uma estrutura mista metálica e de concreto armado, com uma área de 1,3 mil m² e peso de 140 toneladas.