Fábrica Escola de Barbalha oferece curso para aprimorar a produção de cana-de-açúcar

A Fábrica Escola de Processamento de Cana-de-Açúcar do Cariri, equipamento do Governo do Ceará, administrada pelo Instituto Agropolos do Ceará (IACe), está com inscrições abertas até amanhã (28) para o curso gratuito de de produção de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. A capacitação deve ser realizada no próximo dia 4 de março no próprio equipamento.

Simples e barata, a nova tecnologia de produção rápida de mudas associa elevado padrão de proteção ao ataque de pragas ou doenças, vigor e uniformidade de plantio, e pode ser adotado por pequenos produtores e associações. O curso envolve explanações teóricas sobre o conteúdo e atividades práticas ministradas pelos facilitadores Alexandre Cortez e José Everson.

O plantio de cana-de-açúcar através do sistema de mudas pré-brotadas (MPB), está contribuindo para a evolução do setor sucroenergético brasileiro. No Ceará, experiências com o sistema MPB em Barbalha já registram ganhos de até 50% na produção, comparando com o sistema convencional de plantio.

Entre outros benefícios do MPB, estão o adiantamento de dez para ses meses no tempo de colheita; aumento de até 50% do rendimento da área de produção; aumento da uniformidade nas linhas de plantio e, consequentemente, redução das falhas; redução da ocorrência de pragas e doenças e na implantação do canavial para usar mudas sadias; redução da quantidade de mudas que vai para o campo; permite a utilização de culturas intercalares; redução do custo com máquinas e mão de obra.

Os interessado podem se inscrever pelo e-mail fabrica.escola@institutoagropolos.org.br, ou telefone (88) 99860.7020. No e-mail de inscrição deve constar o nome completo, CPF, endereço e telefone do interessado em participar da capacitação.