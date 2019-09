Exposição de ovinos e caprinos acontece até amanhã (28) em Tamboril

O município de Tamboril, no Sertão do Crateús, recebe hoje (27) e amanhã (28), a II Exposição de Ovinos e Caprinos da região. O evento é uma iniciativa de estudantes do curso de Agropecuária da EEEP Antonio Mota Filho, escola profissionalizante do Município, e contará com concursos de raças matrizes, gastronomia, mostra de artesanato e apresentações culturais com shows de bandas de forró locais. A expectativa é que cerca de 3 mil pessoas participem do evento.

A exposição reúne setores produtivos rurais - expositores e criadores de animais; do comércio e da cultura. Os dois dias de atividades contarão, também, com a exposição e venda de plantel de ovinos das raças Santa Inês, Dorper, Somális, além da comercialização de produtos da economia familiar. Segundo o professor Mozart Monteiro, um dos organizadores do evento, a exposição “reflete o potencial do município de Tamboril e da região”.

Ainda segundo Monteiro, “foi o sucesso de público da I Exposição que levou a realizar a segunda edição”. Com os bons resultados, o evento espera não ser apenas uma referência de negócios impulsionadores do desenvolvimento local, mas, também, um ambiente característico de expressões culturais. Para Mozart, este é um momento de mostrar os “valores e tradições tamborilenses.” A abertura oficial acontece hoje às 19h.