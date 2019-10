Estudantes do Ensino Fundamental de escola em Amontada criam jornal e fortalecem notícias locais

“Seja bem-vindo a mais uma edição do F.M.A News”. O jargão é protagonizado pelo estudante Francis Wallace, 14, na abertura de mais uma edição do jornal produzido por alunos no município de Amontada, região Norte do Ceará. Ele e colegas de classe, do 8º ano da escola pública Francisco Martins Alves, são os responsáveis pela apresentação do programa, inspirado, segundo os alunos, no Jornal Nacional, da Rede Globo.

O programa é disponibilizado nas redes sociais e já conta com o apoio da comunidade local. Ana Clara, 13, é uma das integrantes do projeto. Atuando como âncora do programa, ela conta que produzir, apurar e apresentar o jornal requer um processo trabalhoso que exige cuidado e dedicação. “Nisso tudo, a gente faz muitas pesquisas e acaba trazendo para nossa região o que a gente aprende”, diz a aluna.

O Jornal

O F.M.A News, nome que faz referência às iniciais da escola onde as crianças estudam, começou há cerca de dois meses por meio de uma “brincadeira em sala” durante a aula de Português. "Estávamos trabalhando o gênero Reportagem e pensamos no Jornal Nacional. Aí, começamos a interpretar os apresentadores", lembra o estudante Wallace, que também faz a edição do jornal.

A professora Cristina Santos foi a responsável por propor a atividade. Ela relata que o principal motivo dos internautas apoiarem o projeto é a proximidade entre a notícia e o público. “Falamos da comunidade local e das localidades vizinhas”, destaca a professora, que aponta que o segredo do sucesso é “mostrar a realidade, vivências e acontecimentos da comunidade”.

Brincadeira que ensina

A ludicidade é uma das chaves para fortalecer o processo de aprendizagem dentro da sala de aula. A professora de Português garante que o incentivo vale tanto para a turma do 8º ano, que fez a atividade, como para a escola, que fomenta o projeto. “Os alunos se sentem motivados a estudar cada vez mais, pesquisar notícias verídicas. Um dos objetivos é fazer com que eles percam a timidez e quebrem a rotina de sala de aula”, explica.

As repórteres do F.M.A News - Aparecida Natalícia, 13, e Gabriele dos Santos, 14, também enxergam nas produções uma oportunidade para obter mais conhecimento. Para Gabriele, o mais importante é usar uma linguagem acessível. “A gente deixa de lado a linguagem formal para nos comunicar com o público de uma forma compreensível”, explica.

Já Natalícia conta, animada, que até “os alunos do ensino médio já chamaram para fazer coberturas de eventos”. Em setembro, o grupo realizou a cobertura do “Dia D" da Matemática, no município de Itarema. Ela conta que o trabalho vem dando certo e os moradores, estudantes e professores reconhecem a atuação dos alunos. Natalícia faz questão de falar, com isso, que o F.M.A News promete chegar cada vez mais longe.