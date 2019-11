Estudantes aderem à campanha de combate ao mosquito da dengue em Pacujá, Noroeste do Estado

De olho na quadra chuvosa do ano que vem, estudantes do município de Pacujá, no Noroeste do Estado, já entraram na campanha contra o mosquito da dengue promovendo ações de prevenção. Eles participam do Projeto Jovens Ambientalistas do Município e, em parceria com outros órgãos, promoverão intervenções na cidade até o próximo dia 29.

A Secretaria de Saúde de Pacujá, por meio da Equipe e Agentes de Combate às Endemias, traçou uma ação a nível municipal de combate ao mosquito. A partir desta segunda-feira (18) até o final de novembro estão programadas ações de limpeza nos riachos canalizados da cidade, margens de rios, lagoas, terrenos baldios e outros locais potenciais para a propagação da Dengue.

Mobilização

Diante da mobilização, escolas municipais de Pacujá aderiram à iniciativa. Na Escola de Ensino Fundamental João Lopes de Matos, a professora Beatriz Alves, especialista em meio ambiente, realiza o trabalha com 30 jovens do 4º ano integrantes do Projeto. Ela vê no trabalho de conscientização a mais “poderosa fórmula para eliminação do mosquito”.

A equipe está realizando as visitas nas instituições de ensino para troca de experiências com os estudantes, ensinando a como fazer a coleta de lixo, especialmente os recicláveis, como pneus, garrafas, sacolas plásticas, etc. Uma equipe de limpeza irá de porta em porta recolher o dito lixo.