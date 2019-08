Estudante de Crato tem trabalho acadêmico aprovado pela quarta vez fora do Brasil

Uma estudante da Universidade Regional do Cariri (URCA) foi aprovada, pela quarta vez, para apresentar trabalho acadêmico fora do país. A aluna Maria Clara Arraes Peixoto Rocha, de 23 anos, natural de Crato, está no décimo semestre de Direito, e recebeu, no mês passado, a notícia de que sua pesquisa foi uma das três escolhidas em todo o mundo para receber uma bolsa de ajuda para custear parte de sua viagem até a Irlanda. A aprovação aconteceu na Maynooth University, da Irlanda. O evento acontece de 1º a 2 de novembro.

O trabalho, intitulado “Law of education guidelines and basis in brazil: an analysis of the draft amendment to the organic law in the city of Crato-CE prohibiting gender discussion in schools“ (“Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil: uma análise do projeto emenda à lei orgânica no município do Crato-CE que proíbe as discussões sobre gênero nas escolas”), estará na XX Conferência Anual WISPS (Women in Spanish, Portuguese and Latin American Studies).

Além da apresentação, a pesquisa poderá ser publicada no Journal of Romance Studies, revista acadêmica revisada por pares de estudos sobre romance publicada pela Liverpool University Press, em associação com o Institute of Modern Languages Research.

Agora, a estudante busca apoio de instituições, patrocínios e auxílios da própria URCA, já que o valor da bolsa só custeará 20% do valor das passagens e, mesmo assim, o recurso só será pago pela instituição irlandesa após o evento.

Das quatro aprovações para apresentar trabalho fora do país, a aluna não teve condições financeiras de participar em evento realizado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o “Lailac Annual Graduate Student Conference” na University of New York, que ocorreu em abril deste ano. As outras duas foram em Cambridge University, na Inglaterra, e na Universidad de Sevilla, na Espanha, este último onde teve participação em capítulo de livro que foi publicado.

Trajetória

A aluna conta que desde o início da sua graduação em Direito demonstrou interesse pela produção acadêmica na universidade e seguiu seu percurso na produção científica participando de congressos, conferências com publicações em anais, capítulos de livro, revistas científicas e em eventos acadêmicos que aconteceram na própria URCA, sendo premiada duas vezes na própria instituição.

“Acredito que é extremamente importante fomentar discussões sociais no âmbito da universidade, minha área de pesquisa sempre foi Direito e Gênero, e sinto que é preciso aprofundar e melhorar os conceitos acerca das temáticas envoltas de assuntos como feminismos, corpos, bio-necro-política e outros.”, afirma.

Atualmente, Maria Clara é bolsista da linha Políticas Públicas do Grupo do Estudo e Pesquisa em Estudos Regionais, História da Educação e Políticas Educacionais com o projeto “Educação, Gênero e Política: a presença das mulheres cearenses no cenário político”, que é orientado pela professora Zuleide Fernandes Queiroz do curso de Pedagogia. A aluna também é membra do Grupo de Estudo em Direitos Humanos e Direitos Fundamentais (GEDHUF) e participa da Frente de Mulheres dos Movimentos do Cariri.

"No decorrer da minha trajetória, aprendi muito em campo, na dialética do conhecimento empírico em comparação com o que é tido como científico, logo, já querendo mudar um pouco como a academia funciona, abrir espaços, resistir nele. Tentar harmonizar, de alguma forma, o lugar de fala, dentro e fora da universidade, tanto através de pesquisa, que são fundamentais para debater sobre as mulheres produzindo ciência e sendo objeto da ciência, por exemplo, como em atuações militantes das ideologias políticas as quais aprecio”, finaliza.