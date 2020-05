Estátuas recebem máscaras em campanha contra a disseminação do novo coronavírus em Várzea Alegre

Em Várzea Alegre, a 439 quilômetros de Fortaleza, estátuas e monumentos da cidade receberam máscaras nesta quarta-feira (6). A ação faz parte de uma campanha da prefeitura do município, para alertar a população sobre a obrigatoriedade do uso do acessório no enfrentamento ao novo coronavírus.

A iniciativa, realizada pela Secretaria de Cultura, aconteceu um dia após o governador anunciar medidas mais rígidas de quarentena, entre elas, a obrigatoriedade do uso da máscara pela população.

No rosto de estátuas de figuras célebres como o poeta José Clementino, Padre Vieira, Padre Otávio, Chico de Amadeu, Pedro Sousa, Otacílio Correia, Antonio Correia, entre outros, a máscara recebe a função de sensibilizar as pessoas para continuarem se cuidando nesse período de pandemia.

A cidade cearense tem seis casos confirmados e não registrou nenhuma morte por coronavírus. Já no Estado, tem 12.310 pessoas infectadas e 849 óbitos pela doença, segundo a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizada às 17h20, desta terça.