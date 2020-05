Estátua de São Francisco recebe máscara para conscientizar sobre cuidados contra a Covid-19

A estátua de São Francisco das Chagas em Canindé recebeu uma máscara nesta quarta-feira (13). O adereço foi doado por uma empresa local à prefeitura e fixado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Para o tenente coronel do Corpo de Bombeiros de Canindé, Souza Júnior, o ato é importante para reafirmar a população o uso da máscara. "O gesto simbólico representa a necessidade de toda a população utilizar a máscara como um dos meios de prevenção à Covid-19", afirmou.

O processo de fixação durou cerca de duas horas e contou com 11 bombeiros, quatro subiram até a cabeça da estátua e os outros ficaram como equipe de apoio. Segundo Souza, o trabalho exigiu uma atenção maior pela presenta de um enxame de abelhas abaixo da cabeça de São Francisco.

A estátua

O monumento surgiu das mãos do artista cearense Deoclécio Soares Diniz, mais conhecido como seu Bibi. A estátua foi erguida no Alto do Moinho, mede 31 metros e é considerada uma das grandes atrações turísticas religiosas do estado. Na sua construção, o investimento financeiro foi de 2,2 milhões. A estátua foi feita com 18 toneladas de ferro. Possui uma escada com 125 degraus, que leva até um mirante com capacidade para 15 pessoas.

Máscara no Padre Cícero

A estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, também recebeu uma máscara facial para conscientizar a população sobre a importância de adotar este item de proteção durante a pandemia. O adereço de cor azul foi colocado, na tarde do último sábado (09), na Colina do Horto, onde está erguido o monumento de 27 metros de altura. A instalação contou com a ajuda de um carro do Corpo de Bombeiros e três militares.