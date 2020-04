Estado cria plataforma para divulgar produtos da agricultura familiar

Com a proibição de feiras ao ar livre por conta da Covid-19 e consequente diminuição da renda de agricultores familiares no Ceará, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) lançou uma plataforma de interação entre produtores e compradores cearenses para venda da produção familiar. O Portal oferece um serviço gratuito e atende produtores individuais ou cooperativas para comercialização de frutas, hortaliças e verduras, além de outros produtos.

“O portal consiste numa ferramenta capaz de fortalecer a agricultura familiar, diminuir a vulnerabilidade e criar a perspectiva da renda, através da segurança alimentar, mesmo neste período de pandemia”, pontua o secretário De Assis Diniz. Na plataforma, já disponível, compradores podem procurar por produto, região ou cidade de preferência. Para facilitar a busca, o interessado pode, ainda, pesquisar pelo nome da cooperativa e gênero alimentício que deseja.

Agricultores enfrentam dificuldades para vender a produção

Os produtores ou cooperativas interessados em utilizar a plataforma devem entrar em contato com o escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) ou por meio do Sistema Estadual de Cadastro de Agricultores Familiares, Empreendedores Individuais e Empreendimentos Representativos (Secaf).

Saída na crise

Como alternativa, a Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis (Cooperfam), em Maranguape, que trabalha com polpa de frutas, verduras e hortaliças, passou a atender pedidos pelo WhatsApp. “A ideia de fazer a entrega em domicílio surgiu justamente neste período porque temos 16 funcionários com carteira assinada e estamos sofrendo com a queda do faturamento”, explica o presidente da Cooperfam, Airton Kern.

Antes do isolamento social, a cooperativa conseguia vender cerca de 2.000 Kg de polpa de fruta por semana, produtos que abasteciam bares, lanchonetes e restaurantes. Com a pandemia, a produção caiu para 200 Kg semanais. “Nossos estoques estão cheios e nossas câmaras frias estão lotadas”, lamenta. O valor mínimo do pedido é de R$ 50 e as entregas ocorrem às quintas e sextas-feiras, com pedidos feitos de forma eletrônica.

Cooperfam: (85) 98134-1180.

Cuidados

Na entrega, é importante é manter distância de 1,5 metros entre o produtor e o consumidor. “Separe o valor combinado e aguarde a chegada do entregador. Deixe o dinheiro num ponto específico, avise-o e peça que deixe os produtos no mesmo local. Avise com antecedência sobre troco e peça que o entregador deixe-o ao lado das compras”, explica a SDA. “É importante lembrar que a OMS assegura que o vírus não é transmitido por gêneros alimentícios. Ainda assim, ao entrar em casa, descarte as sacolas plásticas e lave bem os produtos com água corrente e sabão”.