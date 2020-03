Empresa responsável por explosões em Juazeiro do Norte está com alvará de construção vencido

A empresa de um loteamento próximo ao Horto, na localidade de Três Marias, em Juazeiro do Norte, responsável pelas explosões que assustaram moradores, nesta segunda-feira (9), está com o alvará de construção e a licença ambiental da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) vencidos, conforme a Autarquia Municipal de Meio Ambiente do município (Amaju).

De acordo com populares que residem próximo ao loteamento, os abalos explosivos acontecem desde o último sábado (7). Ontem, contudo, o estrondo foi mais forte e deixou casas danificadas com rachaduras nas paredes. Além do prejuízo material, alguns moradores ficaram levemente feridos. A dona de casa Vanderlânia Fernandes teve um ferimento no ombro depois que parte do forro da casa veio abaixo.

O agente da Polícia Federal, Cláudio Luz, ressaltou que a presença da PF se dá para investigar os crimes ambientais e a utilização ilegal de explosivos. "Há evidências graves de crime ambiental, são flagrantes, aqui é uma Área de Proteção Ambiental (APA)", detalhou. Há indícios de pequenas explosões no local, contudo, a de grande impacto ainda está sob investigação. "Ela deve ser apurada. É totalmente desproporcional para a atividade que está acontecendo aqui", pontuou Luz.

Conforme o Corpo de Bombeiros, há pelo menos dois requisitos mínimos necessários para que qualquer empresa possa realizar atividade de exploração de rochas: licença ambiental e autorização do Exército Brasileiro para uso de explosivos. A PF informou que irá investigar se houve crime ou não. "Há uma série de regramentos que devem ser obedecidos, o horário foi impróprio a explosão desproporcional", afirmou a agente federal.

Até o momento, ninguém da empresa responsável pela explosão se apresentou à PF.