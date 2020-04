Empresa júnior oferece consultorias gratuitas a pequenos empresários no Cariri

Iniciativa voltada a pequenos empreendedores da região do Cariri impactados financeiramente com a pandemia de Covid-19, a Premium Consultoria, empresa júnior dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Cariri (UFCA), está oferecendo assessorias gratuitas a pequenos comerciantes.

As orientações são realizadas virtualmente, com agendamento prévio. Após as reuniões, os integrantes da Premium constroem um plano de ação que poderá ser executado pelo proprietário do negócio. Por meio do site, o interessado pode ter acesso direto a um dos integrantes da empresa júnior.

Desejo de Ajudar

“Mais do que empresa, somos um movimento que trabalha com um ecossistema empreendedor e quer vê-lo bem nesta crise”, ressalta Dhefesson Martins, estudante de Administração e presidente da Premium. Segundo ele, as dificuldades podem variar do modelo de vendas a finanças. A partir disso, é construído um plano de ação para adaptação ao homeoffice ou melhoramento do marketing, por exemplo.

A Premium é um projeto de Extensão, que atua há cinco anos na região. Os interessados devem preencher um formulário eletrônico informando o melhor horário para o atendimento e as principais dificuldades enfrentadas. Após isso, a empresa júnior entrará em contato para ajustar os detalhes da reunião virtual, que duram em média 2 horas.