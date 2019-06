Empresa ameaça paralisar obras do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe

O Consórcio Marquise Normatel, responsável pela construção do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte, anunciou que 410 funcionários entraram em aviso prévio no início desta semana. A justifcativa dada pela empresa foi de que os "reajustes de valores previstos em contrato não estão sendo pagos pela Secretaria de Saúde do Estado há um ano". Sem o reajuste, "a continuidade da obra estará inviabilizada”, acrescenta o Consórcio.

[Atualização às 19:36, de 05/06/19] O Sistema Verdes Mares noticiou anteriormente que as obras do HRVJ estavam paralisadas. A informação correta é que o consórcio diz que os trabalhos ficarão inviabilizados caso o reajuste previsto no acordo não seja repassado à empresa Marquise.

O contrato celebrado, com o Governo do Estado, para construção do equipamento é na ordem de R$ 121 milhões. A previsão de entrega do Hospital Regional é para o final deste ano.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), negou que tenha havido paralisação da obra. A Sesa informou ainda que "nesta terça-feira, 5 de junho, havia profissionais trabalhando no local". Acrescentou, também, que "todos os reajustes previstos em contrato serão concedidos”.