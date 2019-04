Em menos de uma semana, três carros são arrastados por correntezas no Ceará

No intervalo de apenas cinco dias, três veículos foram arrastados pela correnteza das águas de passagens molhadas no Ceará, deixando cinco mortos e um rastro de destruição.

Na última quinta-feira, dia 28 de março, o carro do padre Raimundo Nonato Leonardo Basto, da diocese de Sobral, foi arrastado pela correnteza que invadiu a rodovia CE-178, logo depois que a barragem Salgadinho rompeu, nas proximidades do km 84, trecho que liga o município a Santana do Acaraú.

Não houve vítimas na ocasião. No momento do ocorrido, o sacerdote estava dentro do automóvel, mas foi retirado e socorrido por populares. Ele teve apenas alguns hematomas e escoreações leves.

Dois dias depois, no domingo, dia 31 de março, outra ocorrência da mesma natureza, mas dessa vez com vítimas, aconteceu em Reriutaba. Um automóvel com cinco pessoas foi levado pela força das águas do Rio Juré, na localidade de Mufumbal, e três pessoas morreram afogadas, conforme a Polícia Militar.

As vítimas foram uma criança de 2 anos e a avó dela, que estavam no veículo, e um homem identificado como Jhoni, que tentou resgatar os ocupantes do carro.

Nesta terça-feira (2), o caso mais recente aconteceu na divisa do Ceará com o Piauí e deixou dois mortos. Um carro com quatro homens foi carregado pela correnteza de uma passagem molhada sobre o riacho Altamira, em Caldeirão, a 60 km de Carnaubal. Todas as vítimas eram da cidade de Ibiapina, noroeste do Estado.

O grupo vinha do município de Domingos Mourão, no Piauí, quando o veículo foi levado. Os dois sobreviventes conseguiram escapar antes que o veículo ficasse submerso no riacho. Já José Ismã de Oliveira, de 22 anos, e Francisco Eugênio Aguiar, 37 anos, ficaram presos na parte da frente do automóvel e morreram afogados.