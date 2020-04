Durante a pandemia, famílias de baixa renda de 116 cidades recebem leite diariamente

As famílias de baixa renda e instituições socioassistenciais cadastradas no Programa de Aquisição do Leite (PAA Leite), do Governo do Estado, estão recebendo um alimento rico em nutrientes e importante para a segurança alimentar durante a pandemia. Diariamente, 29 mil litros de leite bovino e caprino são distribuídos a cerca de 184 mil cearenses em situação de vulnerabilidade social espalhadas em 116 municípios do Estado.

O produto é entregue às famílias nas portas das casas, ou com hora marcada nas entidades sociais, como creches ou escolas. “Nesse momento, o programa é fundamental porque é uma das formas que o município tem de assegurar a segurança alimentar e nutricional das pessoas em situação de maior vulnerabilidade social”, ressalta a coordenadora do programa em São Gonçalo Amarante, Anastácia Martins.

Agricultores enfrentam dificuldades para vender a produção

Na cidade de Sobral, na Região Norte, 7.687 litros de leite foram entregues nesta quarta-feira (22). O produto foi destinados à distribuição nas escolas, CRAS, abrigo de idosos, hospitais, Santa Casa de Misericórdia e outras instituições socioassistenciais cadastradas no PAA Leite. Iguatu, no Centro-Sul, é outro exemplo. Lá, 24 entidades recebem 450 litros de leite por dia, contemplando 1.663 pessoas desde fevereiro deste ano.

Produção

O leite é fornecido por 600 produtores que ofertam o produto por um preço tabelado. “Somente nos últimos 30 dias, atendemos 160 famílias em situação de vulnerabilidade com a entrega de 6.317 litros de leite e 10.938 litros foram distribuídos por meio de entidades socioassistenciais já cadastradas”, pontua Anastácia. Em Palhano, por exemplo, o produto está sendo entregue às quartas-feiras no Centro de Referência em Assistência Social e nas creches.

“O leite é um alimento inerente ao cardápio da nossa população e, hoje, muitos cearenses não dispõem de condições financeiras de comprá-lo”, justifica a coordenadora estadual do programa, Gizeli Morais. “Os municípios que ainda não aderiram ao programa nos demonstram a necessidade da população mais carente, enquanto aqueles com o programa do leite em plena execução buscam ampliar o público atendido”, destaca Gizeli.

A coordenação estadual do PAA Leite liberou a entrega do produto, desde que obedecidas todas as diretrizes do Ministério da Saúde para evitar a propagação do novo coronavírus. As entidades interessadas podem cadastrar beneficiados com o nome, o CPF e o NIS do beneficiário.