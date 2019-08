Duas pessoas morrem após carro bater na lateral de carreta em Russas

Duas pessoas morreram na madrugada deste sábado (10) após o automóvel em que estavam bater na lateral de uma carreta bitrem, no km 178 da BR-116, no distrito de Flores, em Russas, a 165 km de Fortaleza.

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) informou para o Sistema Verdes Mares que o motorista do carro de passeio perdeu o controle e colidiu no caminhão. Tanto o condutor de 36 anos como a passageira de 29 anos sofreram ferimentos na cabeça, não resistiram e morreram no local.

O motorista do bitrem não sofreu ferimentos e deu esclarecimentos sobre o acidente para a polícia.