Duas mil pessoas participam de Feirão de Empregos em Sobral; alguns passaram a noite na fila

A auxiliar de produção Maria Alice da Silva chegou cedo na fila formada ao redor do Centro de Convenções de Sobral, município da região Norte do Estado, na tentativa de conseguir uma vaga de emprego. Desde às 8h da manhã desta sexta-feira (1), cerca de 2 mil moradores participam do “I Feirão de Empregos de Sobral”, que espera gerar 230 vagas no mercado formal. Alguns dos moradores contam que chegaram a passar a noite na fila.

Maria está desempregada há dois anos e, por isso, chegou às 4 horas da manhã de hoje, já encontrando muita gente no local. “O que tiver disponível pra mim eu aceito. O que importa é que eu esteja trabalhando”, conta. Com um filho de sete anos de idade e morando na casa da mãe, ela deposita no emprego a esperança de dias melhores: “para quem tem filho pequeno tudo é mais difícil”, diz.

Fila de Histórias

Situação semelhante é vivenciada por Franciane Lima Alves, 18. Com um filho de apenas 10 meses e sem ensino médio completo, ela fala que vende bolo na rua para sobreviver. “Vendo bolo para criar meu filho, mas quero uma vaga de trabalho fixo. Quero muito assinar minha carteira”, relata. Franciane chegou ao local na manhã de hoje à espera de uma oportunidade.

Vanderlucia de Sousa, de 34 anos, foi a primeira a chegar ao local, ainda na manhã da quinta-feira (31). “Cheguei 11 horas da manhã de ontem para sustentar a vaga. Eu insisti e passei a noite. Qualquer vaga me interessa, o importante é estar trabalhando”, conta a dona de casa, que, para agarrar a oportunidade, recebe auxílio do esposo e de uma amiga. “Eu fui na casa de uma amiga minha, tomei um banho e voltei. Meu esposo trouxe minha alimentação”, lembra.

Caminho

Segundo o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Sobral, Inácio Ribeiro, esta primeira fase, que se encerra às 17 horas de hoje, contempla, apenas, a entrega de currículos. “Nenhuma das empresas parceiras está aqui presente para a entrevista, que vai ser feita posteriormente. Nossa equipe técnica vai selecionar o currículo e encaminhar às empresas”, explica.