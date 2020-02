Duas jiboias de 2,5 metros são capturadas pelos bombeiros em Iguatu

Duas cobras da espécie jiboia foram apreendidas, na manhã desta sexta-feira (14), na zona rural do município de Iguatu, a 380 km de Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Iguatu, as duas cobras da espécie jiboia medem cerca de 2,5 metros cada.

O primeiro réptil foi apreendido na localidade de Sítio Gadelha. A segunda cobra foi capturada no distrito de Barra 1. Os bombeiros afirmaram que a equipe foi chamada por moradores. As duas cobras foram localizadas próximas de residências.

Os bombeiros afirmaram que mesmo não colocando a vida de humanos em risco por serem animais não venenosos, os moradores não gostam do animal por perto, pois elas são predadoras de galinhas e outros animais de pequeno porte.

As cobras foram desenvolvidas ao habitat natural.