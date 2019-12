Dois radialistas ficam feridos após colisão frontal na BR-020, em Tauá

Um veículo com dois radialistas do município de Campos Sales se chocou contra outro carro na BR-020, neste sábado (30), em Tauá. As vítimas ficaram feridas e foram levadas para Hospital Municipal de Tauá Dr. Alberto Feitosa Lima.

Francisco Chagas, de 53 anos, estava conduzindo o veículo e ficou preso nas ferragens. Ele sofreu lesões no joelho e fêmur da perna esquerda. O outro radialista que ficou ferido, Damião Oliveira, de 47 anos, teve apenas escoriações. Ambas as vítimas estavam conscientes quando a equipe do SAMU chegou ao local.

A motorista do outro veículo era uma mulher, que foi socorrida por moradores locais. A identidade da condutora não foi identificada.