Dois dias após forte chuva, Jericoacoara segue com acessos alagados e tem lixo nas ruas

Dois dias após a chuva de 121mm em Jijoca de Jericoacoara, no litoral Oeste do Ceará, no fim da tarde de sábado (1º) e parte de domingo (2), a vila à beira do mar segue praticamente inacessível para carros sem tração.Turistas reclamam da falta de estrutura da vila.

Clebson Thiany, turista de Pernambuco, conta que a situação na vila "está caótica", com "péssima situação de saneamento, esgoto a céu aberto, lixo espalhado pelas ruas". Os caminhões de lixo não podem entrar na vila devido a vias alagadas e a coleta de lixo foi suspensa.

Imagens feitas durante a chuva de sábado (2) mostram cadeiras de um restaurante na Rua Principal sendo arrastadas por vários metros.

Ainda era possível ver fiação exposta em alguns trechos da rua VC Repórter

Acessos

Da cidade até a Vila são cerca de 20 quilômetros e esse percurso passa por dentro do Parque Nacional de Jericoacoara ou seja, por dunas móveis. Com a chuva forte, as lagoas que se formam entre elas transbordaram é o acesso só é possível em veículos com tração nas quatro rodas. Durante a chuva, com ventos fortes e trovoadas, turistas ficaram ilhados em hotéis, pousadas e restaurantes.

Os guias que trabalham na região orientam que carros pequenos não devem se arriscar, sob o risco de ficar no meio do caminho. Imar Alencar é bugueiro e ganha a vida transportando as pessoas entre a cidade de Jijoca de Jericoacoara até a Vila. "Já encontramos diversos carros quebrados. Quebram para-choques, perdem placas e até ficam atolados".

Esgoto a céu aberto despeja água no mar Foto: VC Repórter

Outra alternativa para chegar até a Vila é pela Praia do Preá, no município de Cruz. O problema que o riacho encheu dificultando a passagem de veículos. A falta de acesso é justificativa dada pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara para suspender a coleta de lixo: os carros não conseguem acessar e até que a água baixe de volume e o solo fique mais seco, a coleta de lixo segue suspensa.

“O maior problema é a travessia de Jijoca e Preá para Jeri, e erosão nas ruas de Jeri que são de areia. Também tivemos alguns problemas, mas a equipe de manutenção já está se deslocando para o local”, explica o secretário de Turismo de Jericoacoara, Ricardo Gusso Wagner. Até o fim do feriado, cerca de 10 mil pessoas devem passar pela Vila de Jericoacoara.

Prefeitura

Em nota postada em uma rede social, o prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Linbergh Martins, afirma "que alguns pontos de extravasamento de água e esgoto na Vila de Jericoacoara foram identificados e que logo após a constatação foi notificada a concessionária - Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) sobre o dano causado, que se comprometeu em resolver a problemática o mais rápido possível". A nota diz, ainda, que o extravasamentos se devem pela quantidade de areia levada pela forte chuva ocorrida no sábado para dentro das tubulações. O Diário do Nordeste On line contatou com a Cagece mas as ligações não foram atendidas.