Doações são recolhidas para famílias evacuadas por risco de rompimento de barragem em Ubajara

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ubajara está recebendo doações para as famílias que foram retiradas de casa devido ao risco de rompimento da barragem Granjeiro. Estão sendo recolhidos alimentos e artigos como colchões e cobertores.

Com o alerta divulgado pela prefeitura sobre risco de rompimento da barragem, algumas famílias saíram às pressas de casa, levando apenas o básico. Parte da comunidade foi encaminhada para o Santuário da Mãe Rainha, localizado no Bairro São Sebastião, onde está recebendo assistência.

Até o momento, mais de 250 das 513 famílias que vivem nas proximidades do açude foram retiradas. Equipes da Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Ceará (SRH) e da Agência Nacional de Águas (ANA) estão no local realizando trabalhos de reforço da barragem.

A medida é justificada pela realização das obras de abertura de um novo sangradouro para o açude Granjeiro, localizado entre os municípios de Ubajara e Ibiapina. "Está chovendo nas cabeceiras do rio, e temos a necessidade de fazer a remoção das pessoas que estão à jusante do rio. O risco de rompimento é mínimo, mas existe, e não podemos trabalhar com nenhuma possibilidade de risco, por isso estamos fazendo esse trabalho que é altamente preventivo", explicou Renê Vasconcelos, prefeito de Ubajara, em transmissão ao vivo pelo Facebook.

Segundo a diretora do Sindicato, Nadja Carneiro, neste domingo (17), as pessoas interessadas em fazer doações podem entrar em contato por telefone. A partir de segunda-feira (18), os artigos podem ser enviados para a sede do sindicato. "Uma panificadora já entrou em contato com a gente hoje de manhã e doou pães pro café da manhã das famílias", conta a diretora.

Os telefones para contato são: (85) 9 9936-0231 - Nadja Carneiro e (88)9 9212-6127 – Wescley Anderson.