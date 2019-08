Dez pessoas ficam feridas depois de teto de escola desabar em Banabuiú

Dez pessoas ficaram com escoriações e ferimentos leves depois do desabamento do teto de uma escola no distrito de Rinaré, em Banabuiú, no sertão central cearense. O acidente aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (7), de acordo com a Prefeitura Municipal. Não houve mortes.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quatro pessoas foram levadas ao Hospital Municipal Senador Carlos Jereissati para atendimento, e uma delas foi transferida para o Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim.

Escola passava por reformas quando o teto desabou Divulgação/Prefeitura de Banabuiú

A escola passava por reformas quando o acidente aconteceu.

Por meio de nota, a Prefeitura de Banabuiú lamentou o ocorrido e afirma que se prontifica a esclarecer as causas do acidente.