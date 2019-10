Detran realiza leilão de carros e motos com mais de 1.000 lotes em Juazeiro do Norte

O Detran leiloa 1.016 lotes de carros e motos no Centro de Convenções do Cariri, em Juazeiro do Norte, de quarta-feira (23) a sexta-feira (25). Motos de diferentes cilindradas terão lances iniciais que variam de R$ 300 a R$ 4 mil. O lance inicial para veículos está entre R$ 3 mil e R$ 7 mil.

Os interessados podem visitar o centro de Convenções do Cariri, nos horários de 8h às 12h e das 14h às 16h30 para conhecer os veículos. Sucatas também serão leiloadas para pessoas jurídicas.

Os lances podem ser feitos presencialmente ou online, através do site do leiloeiro. Para fazer lances pela internet, o interessado precisa fazer um cadastro antecipado no site.

A partir do dia 18 de dezembro de 2019, os arrematantes devem comparecer à Regional do Detran, em Juazeiro do Norte, ou à Sede do Detran-CE em Fortaleza, no Bairro Maraponga, para efetuar procedimentos como emissão e pagamento das taxas, vistoria e transferência.