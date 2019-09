Desfile cívico atrai mais de 8 mil pessoas às ruas de Juazeiro do Norte

O hasteamento da bandeira nacional, às 8 horas, marcou o início das comemorações, em Juazeiro do Norte, no Cariri, alusivas a Independência do Brasil. A solenidade aconteceu na praça Dirceu de Figueiredo, em frente à Prefeitura, Centro da cidade. Em seguida, o tradicional desfile cívico-militar coloriu a Rua São Pedro atraindo, segundo a gestão municipal, oito mil espectadores.

Além do Tiro de Guerra, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal, dentre outros órgãos, 12 escolas desfilaram nesta manhã. O momento cívico também contou com apresentação de fanfarras.

Unidades escolares

Participaram do desfile, o Colégio Militar, Colégio Batista, Educandário Sorriso de Criança em Ação, EMEF Professora Cícera Maria, EEM Conserva Feitosa, EEM José Bezerra, EEF Odorina C. Branco, EEF Ant. Ferreira de Melo, EEM Tiradentes, EEM. Gov. Adauto Bezerra, EEMP Moreira de Souza, EEM Amália Xavier e, a EEMP Raimundo Saraiva, que encerrou a apresentação neste 7 de setembro.

Protesto

Paralelo ao desfile cívico-militar, aconteceu também o “Grito dos Excluídos”, um ato realizado pela Igreja Católica, cuja reivindicação deste ano é a melhoria e revitalização do riacho das Timbaúbas.

O grupo se concentrou no início da manhã na Avenida Castelo Branco e marchou, em protesto, por algumas ruas da cidade. A organização não estimou o número de participantes do protesto que ocorre há 25 anos em todo o País. Participaram do ato as Paróquias de Juazeiro do Norte, Barbalha e Caririaçu.