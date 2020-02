Desabamento de teto de quiosque no Centro de Arneiroz deixa três homens feridos

O desabamento do teto de um quiosque, no Centro de Arneiroz, a 383 quilômetros de Fortaleza, deixou três homens feridos na noite desta segunda-feira (4). As vítimas estavam conversando no local, similar a um coreto, quando o telhado desabou.

De acordo com um funcionário do Hospital Municipal, uma testemunha fez o resgate de uma dos feridos e acionou os funcionários da unidade de saúde para que resgatassem as outras duas vítimas que estavam embaixo dos escombros.

O idoso Francisco F. De Souza, de 63 anos, foi encaminhado para o Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, em Tauá, com três costelas quebradas. Antônio Roberto Gomes de Oliveira, de 53 anos, foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, com suspeita de traumatismo craniano. Já o terceiro homem, que não teve a identidade revelada, teve apenas escoriações e recebeu alta após ser atendido no hospital de Arneiroz.

Ainda segundo o funcionário da unidade de saúde, uma das suspeitas é que a estrutura já estivesse comprometida. Chovia fraco no momento do desabamento e não ventava forte.