Demutran do Crato substitui aplicação manual de infração por sistema eletrônico

A partir desta quinta-feira (23), o Departamento Municipal de Trânsito do Crato (Demutran) adotará o talonário eletrônico, dispositivo portátil informatizado, do celular. O objetivo é agilizar e tonar mais transparente o registro de multas no Município. O equipamento substitui a aplicação manual de infrações, que era feita por blocos de papel.

Ao todo, serão entregues 35 equipamentos aos agentes de trânsito que atuam no Município. O grupo passou, nos últimos dias 16 e 17, por um treinamento para conhecer o novo sistema.

A tecnologia dará mais eficácia e segurança, já que as informações serão cadastradas sem risco de adulterações. O envio da infração para o sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/CE) também será agilizado. Totalmente informatizado, o talonário eletrônico ainda vai permitir consultar o cadastro de veículos para saber se ele foi roubado ou está irregular.

Um total de 35 equipamentos foram entregues aos agentes de trânsito de Juazeiro do Norte. Foto: Divulgação

Funcionamento

De acordo com o diretor do Demutran, Daniel Aquino, com os novos equipamentos, os agentes municipais poderão lavrar o auto de infração em campo e o aparelho transmitirá as informações online, via internet. "O novo sistema também trará economia de tempo e recursos, pois os profissionais não precisarão mais digitar os autos de infração de trânsito, já que será enviado de forma online", explica.

O Crato possui a sexta maior frota de veículos do Ceará - são 54.156, segundo os dados do Detran de agosto de 2019. Porém, o número de pessoas habilitadas é de apenas 35.166, muito abaixo também da população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 135 604 habitantes.