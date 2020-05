Decreto torna obrigatório o uso de máscaras na cidade de Sobral

A partir da próxima segunda-feira, dia 4 de maio, passa vigorar o decreto que torna obrigatório o uso de máscaras faciais não profissionais (caseiras, por exemplo) em todo o território de Sobral, município da região Norte do Estado. A medida foi assinada ontem (30) pelo prefeito Ivo Gomes.

De acordo com o decreto, “estabelecimentos comerciais, atividades essenciais, repartições públicas, assim como os bancos, lotéricas e congêneres, somente poderão atender pessoas que estiverem utilizando máscaras”.

Para os estabelecimentos que descumprirem as determinações, a medida prevê aplicação de multa no valor de R$ 10 mil, podendo, em caso de reincidência, chegar ao montante de R$ 50 mil.

Cresce número de municípios que ampliam obrigatoriedade de uso de máscara

A partir do próximo dia 11, a medida será estendida para todas as pessoas que circularem nas ruas do Município, mesmo que estejam no interior de veículos. Ainda conforme o novo decreto, essa medida “não flexibiliza nenhuma outra de enfrentamento à Covid-19".