Decreto proibe estacionamento de veículos na entrada de Jijoca de Jericoacoara

A Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara anunciou neste sábado (27), a proibição de estacionar veículos na entrada do município. A medida entra em vigor no próximo dia 10 de junho deste ano.

Segundo a prefeitura, continua valendo a restrição de circulação de veículos particulares na Vila de Jericoacoara, com exceção dos carros prestadores de serviço e moradores credenciados.

Antes de tomar a medida, foi realizado um estudo de demanda pela Secretaria de Turismo do município e inúmeras reuniões com as cooperativas de transporte turístico.

Ainda conforme a prefeitura, a ação contribuirá com os estacionamentos particulares, que contarão agora com grande demanda de veículos não sendo mais essa uma demanda do poder público.

Taxa de Turismo Sustentável

No dia 15 de abril, a prefeitura da cidade havia publicado um decreto sobre a alteração do local de pagamento da Taxa de Turismo Sustentável (TTS). A cobrança, que atualmente custa R$ 5, será na sede do município, das 7h as 19h e na entrada da Vila de Jericoacoara, das 19h as 7h, bem como no Portal da Prefeitura.

O Diário do Nordeste Online tentou entrar em contato com a assessoria da prefeitura do município para comentar sobre o decreto, mas não teve retorno até a publicação da matéria.