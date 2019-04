Dados parciais da Funceme indicam chuvas em 59 municípios do Ceará 

Dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam chuvas em 59 municípios do Ceará em 24 horas. A previsão é de eventos com chuva em todas as regiões do Estado para esta terça-feira (16).

Entre as maiores precipitações, destacam-se os municípios de Tianguá, com 39 milímetros, Moraújo com 38 milímetros e Groaíras com 38 milímetros. Os dados parciais foram apresentados às 9h30 no site da Funceme.

Previsão

De acordo com a Funceme, a previsão para esta terça-feira é de eventos com chuva em todas as regiões do Estado. Na quarta-feira (17) a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva.

Veja lista das 10 maiores chuvas por posto

1- Tianguá (Posto Tianguá): 39 mm

2- Moraújo (Posto Moraújo): 38 mm

3- Groaíras (Posto Groaíras): 38 mm

4- Granja (Posto Tiaia de Baixo): 28 mm

5- Ipú (Posto Ipu): 28 mm

6- Santa Quitéria (Posto Lizie): 26,3 mm

7- Pacujá (Posto Pacujá): 26 mm

8- Granja (Posto Pessoa Anta): 25 mm

9- São Benedito (Posto Sítio Chapadinha): 23 mm

10- Forquilha (Posto Forquilha): 22 mm