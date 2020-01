Curta-metragem sobre os bastidores do reisado em Juazeiro do Norte será lançado hoje (10)

A preparação para uma terreirada, um dos momentos mais importantes para o Reisado São Francisco, do bairro Romeirão, em Juazeiro do Norte, se tornou o curta-metragem Baile dos Reis, que será lançado hoje (10), às 19h, no Sesc Juazeiro. A entrada é gratuita. Produzido pelo O Berro Filmes, o filme-documentário apresenta o grupo do Mestre Dodô, uma das principais lideranças da tradição popular do Cariri.

Com direção de Luís André Araújo, Reginaldo Farias e Ythallo Rodrigues, Baile dos Reis foi realizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura, aprovado no XII Edital de Cinema e Vídeo (de 2015) da Secretaria de Cultura do Estado Ceará.

O filme aborda o reisado, uma das principais tradições culturais de Juazeiro do Norte. A brincadeira, que acontece entre velhos amigos, irmãos, agricultores, trabalhadores, jovens e crianças, é demonstrada como uma manifestação de resistência da cultura popular viva.

Homenagem

A data do lançamento do filme também marca o aniversário de 70 anos de vida do Mestre Dodô. Francisco Joventino da Silva, nascido em Caririaçu, desde muito novo brinca reisado. Foi discípulo do Mestre Zé Matias, seu tio, de quem herdou o conhecimento sobre a brincadeira e, após seu falecimento, deu continuidade à tradição na família.

Além de brincante e Mestre da Cultura Popular juazeirense, Mestre Dodô trabalhou na agricultura e na construção civil. Hoje se dedica à cultura popular, liderando importantes grupos da tradição caririense, de reisado e de coco. No evento de lançamento do filme, a celebração dos 70 anos de Mestre Dodô também contará com a apresentação do Reisado São Francisco, por ele comandado.

Berro Filmes

Este é o segundo filme produzido pela produtora O Berro Filmes. O primeiro, “Candeias”, mergulha na romaria de mesmo nome, uma das mais belas e expressivas demonstrações da religiosidade popular brasileira. A produção do Cariri foi selecionada em diversas mostras de cinema brasileiros, com destaque para o Festival “É Tudo Verdade”, realizado no Rio de Janeiro e em São Paulo, considerado um dos mais importantes de toda a América Latina, e para o Curta Cinema, na capital fluminense. No exterior foi selecionado para mostras em Sófia (Bulgária) e Bogotá (Colômbia).